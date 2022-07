La chef colombiana Leonor Espinosa fue reconocida con la Medalla al Mérito Turístico

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia le entregó a la chef Leonor Espinosa la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento al trabajo de esta cocinera, empresaria y artista que ha dedicado buena parte de su vida a la investigación de la gastronomía en el país.

La ministra de Comercio, María Ximena Lombana, manifestó que “Leo ya es un ícono de la gastronomía nacional y mundial, y su legado trascenderá las diferentes generaciones por sus valiosas acciones y servicios prestados al desarrollo del turismo gastronómico del país”.

La jefa de la cartera de Comercio añadió que Espinosa ha sido fundamental para la construcción del turismo gastronómico colombiano. Leo estudió economía y bellas artes. Tras concluir sus estudios trabajó algunos años como ejecutiva de publicidad. Sin embargo, “se dio cuenta que esta línea de trabajo no podía satisfacer su espíritu creativo” y decidió volcar sus conocimientos en las artes hacia la gastronómica.

El reconocimiento entregado por el Gobierno colombiano se suma a otros galardones que Espinoza ha recibido durante su carrera como el ‘Basque Culinary World Prize’ de 2017, el cual fue entregado gracias a su trabajo con Funleo, una fundación que apoya la reivindicación de las tradiciones gastronómicas de las comunidades colombianas, a partir de su patrimonio biológico e inmaterial.

Hace un par de semanas, Leo también recibió el premio que la ubica como la mejor chef del planeta, según ‘The World´s 50 Best Restaurants’. Además de esto, el restaurante LEO ha figurado durante seis años en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants y en la actualidad es el número 48 del mundo.

Entre las razones por las cuales el comité asesor de la Medalla al Mérito Turístico decidió otorgarle el premio a Espinosa están “su propuesta culinaria del Ciclo-Bioma, basado en el estudio periódico de los diferentes biomas y ecosistemas de Colombia, buscando especies autóctonas que luego puedan ser incluidas en la culinaria, más los aportes mencionados a la construcción del producto turístico gastronómico colombiano”, concluyó el Ministerio de Comercio.

“El origen de cada ingrediente está representado en un mapa de Colombia que muestra cuán lejos ha viajado la chef para obtener los productos únicos que se utilizan en LEO”, destacó The 50 Best.

La cena en LEO se divide en un menú degustación de ocho o trece platos, en el que se destacan preparaciones como una gelatina de pato, servida con aceite de coquindo (una semilla del Amazonas) y sal del Salar de Manaure.