Noma, uno de los mejores restaurantes de la historia, cerrará en 2024

Noma, el restaurante regentado por el chef danés René Redzepi, anunció que cerrará sus puertas en el 2024. El afamado cocinero manifestó que dicha decisión se tomó con el fin de transformar su sede de Copenhague en “un laboratorio gigante” en el que se dedicará a “la innovación alimentaria y desarrollo de nuevos sabores (…) buscando nuevas formas de compartir nuestro trabajo”.

“Para seguir siendo Noma, debemos cambiar”, destacó una carta publicada por el restaurante en The New York Times. “El invierno de 2024 será la última temporada de Noma tal como la conocemos. Estamos comenzando un nuevo capítulo: Noma 3.0″, añadió la misiva.

Noma es sin duda alguna el faro de la cocina nórdica. En cinco ocasiones (2010, 2011, 2012, 2014 y 2021) fue elegido como el mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants. Allí, Redzepi lidera una cocina fiel a lo que se conoce como la New Nordic Food, un manifiesto culinario definido por la pureza, la temporada, la ética, la salud, la sostenibilidad y la calidad.

“Una de las principales razones por las que hacemos este cambio es para convertirnos en un lugar de trabajo más sostenible para nuestro equipo y para crecer juntos. Nuestra nueva organización ofrecerá al equipo oportunidades para diversificar sus capacidades o centrarlas en un área específica que les apasione. El cielo es el límite aquí”, apuntó el comunicado del restaurante.

Comer en Noma es un lujo pese a la aparente simpleza de los ingredientes. El menú degustación tiene un valor estimado de 386 euros (algo así como 1′620.000 pesos colombianos) con impuestos y sin maridaje (prueba de vinos).

Debido a lo cambiante de la carta, es imposible definir con exactitud qué se ofrece durante cada mes. Sin embargo, Redzepi diseñó un sistema en el que a principio de año ofrece un menú basado en mariscos, durante el verano sirve platos basados en las verduras y, para el invierno, la carta adopta un carácter más fuerte con proteínas de caza y elementos del bosque.

Hasta la fecha el restaurante cierra antes de cada temporada para que su equipo de I+D, dirigido por Mette Søberg, desarrolle nuevos elementos del menú a partir de lo que la tierra y el mar ofrecen.

Este restaurante danés forma parte del hall of fame de The 50 Best que se compone de los establecimientos que han ganado el primer lugar en dicha lista y que, para los próximos años, quedarán fuera de concurso. En el olimpo de la gastronomía mundial también aparecen nombres como El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park, Mirazur y Geranium.