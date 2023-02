Cúrcuma: así puede consumirla para tener una vida más longeva

La cúrcuma es beneficiosa gracias a uno de sus ingredientes activos: la curcumina, que tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Según la Arthritis Foundation, las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma ayudan a aliviar el dolor y disminuir la inflamación de las personas que padecen artritis.

De hecho, un artículo publicado en el BMJ Open Sport and Exercise Medicine explica que la cúrcuma ayuda a mejorar el funcionamiento de las articulaciones casi en la misma medida que los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE’s). Es decir que a largo plazo la cúrcuma podría ser incluso más efectiva que los medicamentos de este tipo, pues es un ingrediente natural que no tendría efectos secundarios o daños colaterales en otros órganos.

Adicionalmente, la cúrcuma es un potente antioxidante, que ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer. También se demostró, en un estudio de Oxidative Medicine and Cellular Longevity, que tiene un importante efecto en reducir la probabilidad de padecer enfermedades relacionadas con la inflamación cerebral, como el alzheimer y la demencia.

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también reducen el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, otro beneficio que la cúrcuma aporta a la longevidad.

Recetas para incluir la cúrcuma en la dieta

Para consumir la cúrcuma hay múltiples opciones. Estas dos recetas son ideales para incluirla en la dieta:

Infusión de cúrcuma:

Ingredientes:

200 mililitros de la leche de su preferencia (lo ideal es que sea vegetal).

1 cucharadita de cúrcuma en polvo.

1 cucharadita de endulzante de su preferencia.

Una astilla de canela.

Una pizca de jengibre en polvo o rallado.

Una pizca de pimienta negra.

Preparación: caliente a fuego medio la leche y añada la canela, la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Retire la astilla de canela antes de servir y añada el endulzante.

Ensalada de lentejas condimentada con cúrcuma:

Ingredientes:

100 gramos de lentejas.

100 gramos de quinua.

1 pimentón rojo.

1 pimentón amarillo.

1 aguacate o palta.

1 pera.

1 cebolla roja.

1 taza de tomates cherry.

1 zanahoria.

70 gramos de queso paipa u otro tipo de queso maduro.

½ cebolla puerro.

Jugo de un limón.

Semillas de girasol y de calabaza.

Aceite de oliva.

Al gusto: comino, paprika, sal, pimienta, cúrcuma, ajo en polvo y orégano.

Preparación: (ver el video).