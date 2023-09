Los 5 alimentos vitamínicos que sirven para prevenir enfermedades

La ingesta de vitaminas es un aspecto más que relevante. Su ausencia o carencia representa graves peligros para la salud de cualquier persona. De acuerdo con Medline Plus , Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son 13 las vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Estas son:

Estos son los tipos de personas que no deberían comer arroz

Contexto: Estos son los tipos de personas que no deberían comer arroz

3. Pimiento. “A pesar de que la naranja es la que se lleva la fama, el pimiento es, junto con la zanahoria, uno de los alimentos más ricos en vitamina C. Se trata de una verdura muy versátil que puede ser incluida en prácticamente todas tus recetas, tanto en versión cruda como cocinada. No olvides que la vitamina C es un gran antioxidante, fundamental para mantener el colágeno”.