Cuando fue entrevistado en 2014 por la BBC, dijo que no sabía cuán rico era.

"No es que tenga un montón de dinero en efectivo en alguna parte", aseguró. "Es solo que tengo una cierta cantidad de acciones en Tesla, SpaceX y SolarCity, y el mercado les atribuye valor a esas acciones", explicó. No tiene nada en contra de la búsqueda de la riqueza "si se hace de una manera ética y buena", pero según él eso no es lo que lo impulsa.