¿Cómo evitar que un gato se coma los insectos que entran a la casa?

Se caracterizan por ser cariñosos, pero en ocasiones son despegados, gracias a que son muy independientes y es precisamente ese carácter tan especial y contradictorio el que llama la atención de cientos de personas que deciden abrirles un espacio no solo en la vivienda, sino también en su corazón.

Existen diversas características que los hacen muy particulares y diferentes a otras mascotas. Una de ellas que por naturaleza son animales depredadores que tienen el instinto de cazar para alimentarse. Por ello no es extraño que estas mascotas, aunque estén bien alimentadas, conserven la idea de acechar, perseguir y atrapar moscas y cualquier otro insecto que entre en el hogar.

Cuando los gatos comen insectos peuqeños de vez en cuando no es riesgoso para su salud. | Foto: Getty Images

Cazando por instinto

En este proceso hay algo particular que hacen estos animales y es que en muchas oportunidades juegan con las presas antes de matarlas. Hay veces el gato no se lanza sobre la mosca, la mata y se la come, sino que le da golpes con la fuerza justa como para atontarla, sin matarla, y pasa un buen rato lanzándola de un lado a otro por el suelo y atrapándola y soltándola.