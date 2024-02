Tres alimentos que son tóxicos para los gatos

Una de las principales recomendaciones de los expertos es que a los gatos no se les alimente con comida de humanos o con los restos de la misma, pues no ofrecen los nutrientes que necesitan y pueden tener efectos negativos tanto a corto como a largo plazo, indica el portal Affinity-petcare.

Es importante tener claro que el gato no es un ser humano y que hay alimentos que son buenos para las personas, pero no para estos peludos, debido a que su organismo no los asimila de la misma forma. Estos son algunos de ellos.