¿Cómo hacer para que el pan se conserve por más tiempo?

Nada más rico que probar un pan recién hecho y blandito, pero el problema es que la mayoría de veces no permanece mucho en esas condiciones.

Consejos para que el pan dure más tiempo

Para evitar este cambio en la textura , lo mejor es congelar el pan , pero eso sí, no de forma directa, sino metiéndolo primero en un recipiente o en una bolsa con cierre hermético. Para que aún quede mejor, córtelo en rebanadas.

Cuando lo quiera consumir debe pasarlo unas 3 horas a la nevera y después ya estará listo para su consumo. Una vez lo saque de la nevera deje que se caliente a temperatura ambiente, no lo caliente ni en microondas, ni en sartenes.

Los trapos de tela, en especial los de lino y el algodón, son ideales para que el pan se conserve fresco y no se endurezca. Asegúrate de que estén muy limpios y no tengan residuos de otras comidas o jabón, para que el pan no tome otros sabores.