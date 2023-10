¿Cómo quitar el óxido de una de una bicicleta?

Cabe mencionar que las bicicletas no solo sirven para transportarse, ya que, también son el medio ideal para la práctica de deportes como el ciclismo de ruta, de montaña, de pista y el bicicross . Existen muchas marcas que las comercializan y sus precios varían, de acuerdo con la disciplina deportiva.

“Una bicicleta, que no es nada menos que un ciclo de dos ruedas, es por consiguiente un vehículo propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre él, en particular, por medio de pedales. Una bicicleta debe disponer de frenos traseros y delanteros”, dice el sitio web On Road.