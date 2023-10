¿Qué significa soñar con un familiar que ya falleció?

“No debes preocuparte si has soñado con un familiar o ser querido que está muerto, ya que nuestra mente los sigue recordando. La clave es lo que ocurre en esa experiencia onírica. Puede ser un recordatorio de lo importante que es compartir tiempo con tus seres queridos. También podría tratarse de alguna circunstancia que todavía no has superado, como un tema pendiente o un perdón que no pudo llegar a tiempo”, reseña el sitio web.