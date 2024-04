¿Cómo reaccionan los animales ante un eclipse solar?

Millones de personas, desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos, serán testigos de este raro fenómeno celestial (donde la Luna tapará -en algunos lugares por completo- la luz del Sol) , el cual no se repetirá en esa parte del mundo hasta 2044.

Animales ante un eclipse solar

Por ejemplo, en el caso de las aves, para estos eventos naturales regresan volando a sus nidos, como si fuera el anochecer repentino. Aunque estos no serían los únicos, también podría presentarse en algunos animales terrestres, como insectos y mamíferos.

Un artículo publicado en Annals of the Entomological Society of America, después del eclipse de 2017, señaló que “las abejas dejaron de zumbar durante la totalidad y regresaron a sus colmenas, cuando la luz reapareció, parecían desorientadas”, reseñó National Geographic en Español.