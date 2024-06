¿Cómo salvar la ropa blanca cuando se tiñe con otros colores? Con estos trucos caseros logrará hacerlo rápidamente

¿Cuántas veces se ha enfrentado a esa sorpresa de encontrar que la ropa que ha puesto a lavar sale con algunas manchas de los colores de otras prendas? Con seguridad, en más de una ocasión se ha enfrentado a esta situación y la única solución posible que ha visto es la de botar esa ropa porque no hay manera de eliminar el problema.

Pero no siempre esa debe ser la solución a tomar, pues la próxima vez que tenga en frente una situación similar, puede optar primero por recurrir a algunos trucos caseros que pueden ayudarle a salvar su ropa.

¿Cómo eliminar las manchas de colores en la ropa?

Este truco ayudará en gran medida a quitar las manchas en la ropa blanca. Sin embrago, si esto no funciona, tendrá que recurrir al cloro. Pero aunque puede ser una buena alternativa para eliminar la mancha de color, no olvide que entre más lo use, más rápido se pueden dañar las fibras de su ropa.