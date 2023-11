¿Cómo se debe lavar la ropa negra para que no pierda su color original?

La ropa negra siempre está presente en los armarios de las personas, ya que se caracteriza por aportar elegancia, y por ser versátil. No obstante, mantener el color negro es un desafío para la gran mayoría personas, pues es normal que el color se desvanezca si no se siguen algunas recomendaciones y estrategias, pero también hay que tener presente que hay materiales que tienen a decolorarse más rápido como el algodón y el lino, mientras que el poliéster o la lana no tienen a desgastarse tan rápidamente.