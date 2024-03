¿Cuál es la forma correcta de ayunar según la Biblia?

El propósito del ayuno en la Biblia

“¿Por qué hemos ayunado, y no hicisteis caso; hemos afligido nuestras almas, y no te diste cuenta? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio placer, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para hacer oír en lo alto vuestra voz. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, como un día para que el hombre aflija su alma? ¿Que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?”