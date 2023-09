Oración para agradecer a Dios por todo lo recibido

Llegando a los últimos meses del año, muchos recuerdan que, desde enero, le pidieron a Dios por varias bendiciones y tener una buena temporada a nivel económico, emocional y de salud.

Por eso, varios acuden nuevamente a las iglesias, a sus recintos de oración o simplemente desde sus hogares para darle gracias al señor por todos los favores recibidos. Sin embargo, pocos conocen la oración más sentida y significativa que se puede rezar para tal objetivo.

Hermoso Dios, en esta humilde oración, vengo hacia Ti con un corazón agradecido, | Foto: Getty Images

Oración para agradecer a Dios por todas las bendiciones

Aquí, una oración para realizarla por 7 días seguidos en agradecimiento a Dios, compartida por el portal Unidosenoración.org.

Hermoso Dios, en esta humilde oración, vengo hacia Ti con un corazón agradecido, lleno de amor y gratitud por cada una de las bendiciones que has derramado sobre mí y mi familia, sobre quienes más amo y porque no te apartas ni un momento de mí. Estás siempre presto a mis oraciones y a mis necesidades, eres un Padre Amoroso.

Te doy las gracias porque me regalas un día más de vida para poder disfrutar de todas tus creaciones y de todas tus bendiciones, me das un día más junto a quienes más amo, para poder disfrutar de su compañía, de sus palabras, de sus risas y de su amor, gracias por cada nuevo día, mi Dios.

Estoy tan agradecido por cada uno de los momentos vividos, por los que me llenaron de alegría y me hicieron sentir toda tu gracia para conmigo, guardo hermosos recuerdos de ellos y también por aquellos momentos que trajeron tristeza y dolor, porque me enseñaron a ser fuerte, porque me dieron grandes lecciones y porque me hicieron saber que siempre estás a mi lado.

Mi corazón se siente agradecido porque me diste la dicha de conocer gente maravillosa, que se volvieron mis amigos y hoy los siento como mis hermanos; gracias por darme la dicha de tenerlos en mi vida, porque puedo nutrir mi alma con su amistad y todas sus enseñanzas.

Gracias Dios Altísimo, porque además me permites gozar de buena salud, y de esta manera poder disfrutar a diario de mi familia, | Foto: Getty Images

Gracias Dios Altísimo, porque además me permites gozar de buena salud y de esta manera poder disfrutar a diario de mi familia, poder acompañarlos en su día a día y ser parte de sus vidas. Gracias porque al estar sano puedo desempeñarme correctamente en mis deberes, en mi trabajo y en mi hogar.

Me siento agradecido Misericordioso Señor por tantas bendiciones, por haberme hecho parte de tu sagrado plan de Salvación, porque puedo ser un instrumento de bien en tus manos, porque puedo servirte y adorarte, porque puedo predicar y extender tu palabra a quienes no la conocen, a quienes se encuentran perdidos.

Gracias Divino Dios, porque me has dado la dicha de poder tener un trabajo estable con el que puedo sustentar a mi familia, | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gracias Divino Dios, porque me has dado la dicha de poder tener un trabajo estable con el que puedo sustentar a mi familia, gracias porque puedo desempeñarme en él, dando mi mayor esfuerzo y poder ser de valor en mi entorno laboral. Gracias Señor Bondadoso porque me bendices con inteligencia, con sabiduría, con perseverancia y con mucho empeño de seguir progresando en cada área de mi vida.

Altísimo Padre, te doy las gracias porque me llenas de bendiciones constantemente y porque puedo sentir tu presencia en cada uno de mis pasos, sé que estás a mi lado y que velas por mí y mi bienestar, estás siempre presto a mis necesidades, a mis oraciones y me siento dichoso de tenerte en mi vida Santo Dios.

Hermoso Dios, gracias por las maravillosas personas que pusiste en mi camino, por las que se quedaron y por las que solo estuvieron de paso, gané increíbles momentos de amistad, de amor, de lealtad y alegría, aprendí sobre el amor de verdad, sobre el perdón y todo porque así lo permitiste Dios mío.

La dicha invade mi ser al darme cuenta de todas las bendiciones que derramas en mi vida, toda mi gratitud es hacia Ti mi Señor, porque te preocupas por mí y porque me llenas de gozo constante, me haces sentir alivio en los momentos más intranquilos, me haces sentir tu amor y tu protección día tras día.

Dichoso me siento de poder llamarte Padre, de ser parte de tus planes, de poder ayudar a mis hermanos a llegar hacia Ti, de poder proclamar tu sagrada palabra, nada me da más alegría y dicha que el ver a más personas cambiar sus vidas gracias a tu eterno amor.