Oración a la virgen de Guadalupe para pedir un milagro económico y laboral

Sin duda, es una época del año crucial en cuanto a decisiones laborales y económicas, ya que se acercan las elecciones regionales y algunos cambios drásticos en el panorama nacional.

Por esta razón, la mayoría de las personas están empezando a cuestionarse si cambiar de trabajo, de profesión o de carrera. De hecho, algunos también tienen planes de irse del país, por el simple hecho de cambiar su destino a nivel laboral.

Bella Señora de Cielos y Tierra Gloriosísima Santa María, la Morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado nada más que bondad cuando llenos de problemas hemos acudido a ti | Foto: AFP

Oración para pedir un milagro económico

Aquí, una oración para realizarla por 7 días seguidos, compartida por el portal Santisimavirgendeguadalupe.

Bella Señora de Cielos y Tierra Gloriosísima Santa María, la Morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado nada más que bondad cuando llenos de problemas, hemos acudido a ti, que nos has cubierto con tu manto de protección cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de ti; y que pacientemente has escuchado los pedidos en todas las ocasiones que ante ti nos hemos arrodillado.

Hoy te pido que sigas abriéndonos tus dulcísimas manos y regalándonos tu comprensión y tus favores, que sigas demostrándonos tu amor y no nos dejes solos

Señora, tú, que eres tan amada por la Santísima Trinidad, pide a Dios Padre, me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario, para que pueda mejorar en mi maltrecha economía. Que aparezcan en mi vida buenas personas que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo.

Pide a tu Hijo Jes ú s sea mi valedor y guía para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas y mis caminos limpios y despejados y llenos de oportunidades laborales para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien y logre aliviar mis grandes carencias de dinero.

Pide al Espíritu Santo, me asista para que actúe con inteligencia y sabiduría y sepa discernir como tener éxito en todo lo que emprenda y así avanzar y hallar las mejores soluciones para salir airoso en lo que me aflige y no me deja dormir

Milagrosa y bendita Señora de Guadalupe consigue que pueda mejorar mi situación financiera mediante un digno y productivo trabajo o negocio propio donde se aprecien mis esfuerzos y valoren mis aptitudes y que además me permita tener mayores ingresos; haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio.

Señora llena de Gracia y cercada por los rayos del sol, inmaculada Virgen María. Tú, que eres mi muy amada madre, dame luz, dame fuerzas para continuar, dirígeme y favoréceme en todas mis acciones y regálame tu ponderosa mediación para que obtenga de Dios Trino y Uno lo que solicito:

(pedir confiadamente lo que se desea conseguir).

Para ti no hay imposibles. Tú Virgencita prodigiosa, haces miles de milagros diarios por lo que me encomiendo enteramente a ti, haz que mis anhelos se vean cumplidos para mayor gloria de Dios y bien de mi familia

Hermosísima Madre de Guadalupe, desde los Cielos donde Reinas acude en mi ayuda, que tus manos nunca dejen de bendecirme y tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad, que tu Sagrada Imagen siga inspirando en mi esperanza y siempre encuentre en ti remedio, refugio y protección. A tus plantas yo te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción, te prometo vivir enteramente agradecido a por tus favores y amarte con sinceridad cada día más y más.

Santísima Señora de Guadalupe, madrecita linda, ruega por mí y por todos tus hijos, no dejes de pedir al Altísimo por nosotros.

Así sea.