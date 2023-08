La fruta cítrica que ayuda a disolver los cálculos renales y depurar el organismo

En concreto, el jugo de limón es un gran aliado para prevenir la acción de los radicales libres en el organismo, gracias a que contiene vitamina C, betacarotenos y flavonoides, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Alabama , en Huntsville.

Según datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también es muy bajo en calorías y contiene nutrientes como la vitamina B6, la C, potasio, magnesio, proteína y fibra dietética, además de ser una gran fuente de antioxidantes. Es un fruto que por cada 100 gramos proporciona 22 kcal, mientras está compuesto por una gran parte de agua, aproximadamente el 90 %.

Agua con limón

Otras bebidas para la salud de los riñones

Zumo de zanahoria y apio

Jugo de apio y manzana

La manzana verde contiene mucha agua, lo cual ayuda a los riñones a eliminar toxinas y depurar. Asimismo, un estudio publicado en el British Journal of Nutrition muestra que el jugo de manzana puede ayudar a reducir el riesgo de formación de piedras en los riñones.

Zumo de sandía y limón

Zumo de arándanos y limón

Zumo de pomelo y aloe vera

Esta receta fue publicada en 2003 en el libro The Science Principles and Practices of Herbal Medicine (Los principios de la ciencia y las prácticas de la medicina herbaria), como un buen remedio para eliminar las piedras de los riñones.