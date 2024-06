El guardián el Amazonas: Fernando Trujillo, premiado como Explorador del Año por National Geographic, cuenta su historia en SEMANA

Explorador del año

Pero a Fernando la noticia lo tomó por sorpresa. “Era algo que no esperaba, cuando trabajas en esto no lo haces para obtener reconocimientos, lo haces para hacer del mundo un lugar mucho mejor”, confiesa el biólogo en SEMANA .

Hoy, a Fernando en esas comunidades por las que tanto ha trabajado, lo llaman ‘Omacha’. Así lo bautizaron los indígenas ticuna. “Como me veían tan obsesionado con los delfines, me empezaron a decir de esa manera. Omacha, me gritaban, y se reían entre ellos. Yo les preguntaba qué significaba y no me explicaban. Hasta que en algún momento me dijeron que omacha quiere decir el delfín que se transforma en persona”, cuenta Fernando.