¿Cuántas monedas se deben poner en el zapato para atraer abundancia?

Sin embargo, es importante tener claro que las cosas no se darán o no fluirán si quien practica el ritual no pone de su parte y cambia de actitud en busca de alcanzar las metas que se ha propuesto. En medio de estos procesos son muchos los trucos a los que se recurre y cuando se trata de obtener abundancia, poner cosas en los zapatos resulta ser una opción.