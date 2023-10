La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que más han tomado popularidad en el último tiempo. Muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo la tienen en su hogar, pero no le dan el uso adecuado.

Diez errores comunes al usar una freidora de aire

1. Situar la freidora en un lugar poco adecuado. “La freidora de aire, como otros electrodomésticos similares, genera mucho calor mientras está cocinando, por lo que es fundamental ubicarla en un sitio resistente a las altas temperaturas para no estropear la superficie. También se puede optar por elevarla ligeramente con una bandeja de horno, algún tipo de estructura o colocarla sobre una tabla ”, indica.

2. No precalentarla antes de utilizarla. Una de las principales recomendaciones de los especialistas en el tema, para no afectar el estado de la freidora de aire, es precalentarla antes de llegar a cocinar algún tipo de alimento. Esto, además, ayuda a que las recetas estén listas en menos tiempo.

3. Incluir alimentos húmedos. “En línea con lo anterior, cuando añadimos alimentos ligeramente mojados o húmedos, lo único que conseguimos es que la comida quede blanda y no lo suficientemente crujiente. Esto ocurre porque, en el caso de los productos húmedos, el calor evapora el agua, mientras que si se trata de un ingrediente seco, directamente lo tuesta” .

4. No limpiarla lo suficiente. Otra de las grandes recomendaciones para usar de una manera correcta la freidora de aire es limpiarla con regularidad. Cuando se cocina algún alimento, suelen quedar residuos en su interior. Limpiarla frecuentemente ayudará a que no se mezclen sabores.

5. No es solo para freír. “Hay que tener en cuenta que el proceso por el cual se cocina la comida en la freidora de aire es muy similar al de un horno, así que, aunque su propio nombre lo indica, no solo sirve para freír. En este electrodoméstico se pueden preparar otros platos como huevos cocidos, bizcochos, tartas o magdalenas e, incluso, tostar pan”.

7. No dar la vuelta a los alimentos. “En general, la mayoría de recetas implican que los alimentos que se cocinan en la freidora de aire, se muevan a mitad de cocinado. Dándoles la vuelta, nos aseguraremos de que se hacen por igual, por lo que es importante parar el proceso cuando quede justo la mitad del tiempo”.

8. Utilizar accesorios no aptos para ‘air-fryer’. No todos los accesorios de cocina son compatibles con las freidoras de aire. Para poner un ejemplo, el papel de horno no siempre se puede usar en el electrodoméstico en cuestión.