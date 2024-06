“Dólar negro”, la poderosa planta que sirve para atraer el dinero al hogar

Las plantas ganan protagonismo en los hogares. Estos elementos, que tradicionalmente se han usado como objetos de decoración, en muchas ocasiones también se tienen en las viviendas como alternativas saludables, pero no falta quien las relaciona con buenas energías y la posibilidad de atraer cosas positivas, entre ellas, el dinero y la fortuna.

Una de esas matas que no resulta muy conocida, pero que se dice ayudaría cuando se trata de obtener recursos económicos, es la llamada “dólar negro”, una planta de interior que, según se dice, tiene un poder especial de atracción del dinero, ya que está relacionada con la buena fortuna, sin embargo, para ello debe cuidarse con especial cuidado, indica el portal Panorama.

Dónde no poner la planta del dólar negro

Es importante saber que es una planta que no debe colocarse en cualquier parte. Hay lugares en los que no es conveniente ponerla, aunque estéticamente se vea muy bien y decore adecuadamente los espacios. Por ejemplo, no es recomendable ponerla en la cocina. Esto se debe a que los cambios de temperatura que se dan en este espacio pueden afectarla.