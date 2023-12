El sencillo truco para quitar el olor a humedad de los muebles

La madera es uno de los materiales que más atrae la humedad, por eso no es raro que en la casa algunos objetos de este material cambien su aroma sin importar sin han sido bien cuidados o no. Hay un par de trucos caseros que lo ayudarán a erradicar este molesto aroma.

No solo el olor a humedad es molesto, también puede llegar a dañar los muebles y algunos otros objetos que estén cerca de donde se presenta esta filtración. Pero no se preocupe, todo tiene solución y no es necesario que se deshaga de estos muebles para así erradicar el fuerte olor.