Esta es la enfermedad que puede desarrollar un perro si se baña antes de cumplir tres meses de edad

El portal Experto Animal indica que los cachorros son seres muy frágiles, susceptibles a sufrir cualquier enfermedad que resida en el ambiente, debido a que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado. Por esa razón, el calostro (o leche materna) que les aporta la madre, está lleno de nutrientes y anticuerpos que les ayudan a superar cualquier enfermedad.

Esta es una razón de peso para que hasta los dos meses de vida, un cachorro no se separe de su progenitora, pues ella le asegura la supervivencia. “Es muy importante no bañar al cachorro antes del destete, ya que, de ser así, se podría ocasionar un rechazo en la madre que no identificaría el olor del cachorro como familiar”, precisa la citada fuente.