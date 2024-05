Estas son las cinco cosas que se realizan con frecuencia y que impiden ser feliz

¿Quién no quiere ser feliz en la vida? Este es uno de los principales propósitos que las personas se trazan desde pequeñas. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar los caminos o las herramientas para lograrlo, pues, según los especialistas, el estado de felicidad es algo muy subjetivo y relativo.

Es decir, lo que hace feliz a una persona no necesariamente es lo que mismo que la da satisfacción a otra. Hay investigaciones que compararon a personas que decían ser felices con otras que consideraban no serlo, concluyendo que quien es feliz tiene mejor opinión sobre sí mismo y es más optimista, según información del portal Psicólogo en Casa.

Pensamientos negativos

Hay personas que constantemente piensan en lo peor que podría pasar, se enfocan en sus defectos y se anticipan al fracaso, por lo que no logran ser felices. Si alguien tiene esta tendencia, puede crear una espiral de pensamiento descendente, además de afectar su confianza y autoestima, generando que se sienta infeliz. Ser optimista es algo en lo que se debe trabajar para generar confianza no solo en el día a día, sino en el futuro, precisa el portal Saber Vivir TV.

Dedicar mucho tiempo al trabajo

Dedicar mucho tiempo al trabajo quita calidad de vida y no permite ser feliz. | Foto: Getty Images

No hacer frente a los problemas

Uno de los problemas que aqueja a la sociedad es la procrastinación, que es el hábito de posponer las tareas para otro momento, lo que lleva a dejar las cosas para última hora. Cuando no se enfrentan los problemas o se hacen las tareas, lo que se genera es que se ponga más carga al cerebro, ocasionando estrés. No resolver problemáticas a tiempo lleva a su acumulación y a que las personas no logren su felicidad.