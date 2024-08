Evangelio de hoy, miércoles 21 de agosto: “Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo ”

Lecturas para el día de hoy 21 de agosto

“En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: ‘Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor: <¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos!>. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia’”.