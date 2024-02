Miércoles de ceniza: hora y por dónde ver en vivo la misa del papa Francisco

¿Por dónde ver la misa del papa Francisco?

| Foto: Corbis via Getty Images

El papa Francisco presidirá una misa que puede ser seguida en todo el mundo. | Foto: Corbis via Getty Images

¿Por qué se impone la Ceniza y qué simboliza?

Vale mencionar que el Miércoles de Ceniza no es día de precepto y, por lo tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, se trata de un día importante durante el que muchas personas acuden a la Eucaristía.