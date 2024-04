Oración en silencio o en voz alta ¿Cuál tiene mejor resultado?

Orar es una forma de acercarse a Dios. Según el portal Biblia On , la oración abre la puerta para que recibir sus palabras, su consuelo y las bendiciones que él desea darle a cada quien . La oración también es la herramienta clave para fortalecer la fe.

En torno es estas inquietudes, el portal La Iglesia de Jesucristo indica que orar en voz alta o en voz baja es efectivo, ya que no interesa la manera, sino que en realidad lo importante es mantener ese contacto con Dios . Así las cosas, realmente lo que importa es que esos momentos que se dedican a conversar con él se hagan con fe y convicción.

Se dice que no existe ninguna razón para creer que orar en voz alta sea más o menos eficaz que orar en silencio, pues sea cual sea la manera en la que los creyentes realizan este proceso, lo importante es saber que Dios siempre está ahí y escucha las oraciones de su pueblo.

“Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan”.