¿Por qué es importante lavar su hogar con limón?

Lavar el hogar con limón no solo implica un agradable aroma cítrico, sino que también aporta beneficios tangibles para la salud y el bienestar de los habitantes del hogar. Este pequeño cítrico, rico en vitamina C y otros compuestos antioxidantes, no solo combate los gérmenes, sino que también ayuda a purificar el aire y a crear un entorno más saludable.