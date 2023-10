¿Por qué la foliculitis se puede reducir con la depilación láser?

La foliculitis es una afección común que afecta a muchas personas. Se caracteriza por la inflamación de los folículos pilosos en la piel, lo que puede dar lugar a enrojecimiento, picazón y, en casos graves, la formación de pequeñas pústulas. Esta afección puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde haya vello corporal, como las piernas, el área del bikini o la barba.

¿Qué causa de la foliculitis?

La foliculitis puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo el uso de ropa ajustada, la exposición a agua caliente o clorada, el uso de productos de cuidado personal que irritan la piel, y la falta de higiene. Además, las personas con piel grasa o cabello grueso tienen más probabilidades de desarrollar foliculitis.

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology encontró que la depilación con cera y otros métodos de depilación pueden aumentar el riesgo de foliculitis. Esto se debe a que la depilación con estos métodos puede causar irritación en los folículos pilosos, lo que puede llevar a la inflamación y la infección.

Además, una investigación publicada en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology señala que la foliculitis a veces se desencadena por el uso de aceites y lociones que obstruyen los folículos pilosos.

La foliculitis puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde haya vello corporal, como las piernas, el área del bikini o la barba. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

¿Cómo ayuda la depilación láser a reducir la foliculitis?

La depilación láser es un método de eliminación del vello que utiliza pulsos de luz para destruir los folículos pilosos. A diferencia de otros métodos de depilación, como la cera o las cuchillas, la depilación láser no causa irritación en los folículos pilosos, lo que reduce el riesgo de foliculitis.

Un estudio publicado en Lasers in Surgery and Medicine encontró que la depilación láser es altamente eficaz en la reducción del crecimiento del vello no deseado. Al eliminar el folículo piloso, se reduce significativamente la probabilidad de que se obstruya y cause inflamación, y elimina la necesidad de afeitado y depilación frecuentes.

La depilación con métodos tradicionales, como la cuchilla, puede generar foliculitis en cualquier zona del cuerpo. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

“Uno de los métodos más efectivos para prevenir y tratar la foliculitis es la depilación láser, gracias a que dirige un haz de luz altamente concentrado hacia los folículos pilosos, donde se enfoca en la melanina del vello y lo destruye de raíz”, asegura Milena Roldán, experta en cuidado personal y fundadora de Chao Pelos.

Y agrega: “Al eliminarlo de forma permanente, se reduce la fricción y la irritación que suelen provocar la foliculitis, permitiendo que los folículos se despejen y cicatricen con el tiempo. Además, al eliminar el vello, se reduce la posibilidad de que se infecte debido a la rotura de los folículos, lo que convierte a la depilación láser de diodo en una herramienta efectiva para prevenir y tratar la foliculitis recurrente, brindando una piel más suave y libre de problemas cutáneos”.

La foliculitis puede ser causada por el uso de ropa ajustada, la exposición a agua caliente, el uso de productos de cuidado personal que irritan la piel, entre otros. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, un estudio publicado en el Journal of Cosmetic and Laser Therapy encontró que la depilación láser redujo significativamente el número de casos de foliculitis en pacientes con piel oscura. Otro estudio evidenció que la depilación láser también puede ser efectiva para reducir la foliculitis en pacientes con piel clara. Los investigadores concluyeron que la depilación láser es una opción segura y efectiva para reducir la foliculitis en pacientes con diferentes tipos de piel.