Prográmese: estos son los museos gratuitos para disfrutar durante este fin de semana en Bogotá

Museos gratuitos para disfrutar durante este fin de semana en Bogotá

MUSEO DEL ORO GOLD MUSEUM, BOGOTá, BOGOTá D C , COLOMBIA - 2017/06/08: Visitors at the Gold Museum (Museo del Oro) in Bogota are introduced to the world of ceremonies and offerings during a sound and light show. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images) | Foto: LightRocket via Getty Images