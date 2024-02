¿Qué beneficios tiene el tallo del brócoli?

Expertos señalan que las verduras aportan nutrientes vitales para la salud y el mantenimiento del cuerpo. La gran mayoría de ellas son bajas en grasas y calorías, además de ser una fuente importante de nutrientes y vitaminas como la A y la C.

Por otro lado, muchas verduras son conocidas por minimizar los problemas intestinales, ya que reducen el estreñimiento debido a su alto contenido en fibra. Los beneficios de incluir al menos una verdura en la alimentación diaria son incontables; sin embargo, no a todo el mundo le gustan los vegetales.

El brócoli es una de esas verduras que divide opiniones, ya que su sabor no es del agrado de algunas personas; no obstante, es considerada una de las más saludables debido a su alto contenido de proteínas, potasio, vitamina C, folatos y compuestos azufrados.