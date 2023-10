¿Qué hacer cuando se siente cansancio, pero no se puede dormir?

De acuerdo al portal MedlinePlus, “si no se duerme lo suficiente, su cerebro puede tener problemas para desempeñar funciones básicas. Puede tener problemas para concentrarse o recordar cosas. Puede tener mal humor y reaccionar de manera violenta con sus compañeros de trabajo o sus seres queridos” y podría llegar incluso a padecer enfermedades como la diabetes debido a que el organismo no funciona igual si no tiene descanso, alterando los niveles de azúcar en la sangre.