¿Qué hacer cuando una freidora de aire no prende?

La freidora de aire es un electrodoméstico de cocina que se ha puesto de moda. Funciona haciendo circular aire muy caliente a alta velocidad, lo que permite la cocción de los alimentos. A pesar del nombre, no solo “fríe”, sino que también brinda la posibilidad de asar algunos de ellos, lo que facilita la elaboración de diversas preparaciones gastronómicas.

Este electrodoméstico tiene un sistema particular para las preparaciones, pues hay modelos que funcionan con un 99,5 % menos de aceite frente a otras alternativas de utensilios para cocinar. Esto es posible gracias a su sistema que hace circular aire muy caliente por dentro, explica el portal Home Depot.

Para que la freidora funcione correctamente, se recomienda utilizar un poco de aceite en aerosol con el objetivo de que toda la superficie se lubrique con poca grasa para que los alimentos no se peguen y se pueda obtener un mejor crujiente de los mismos y de esta forma evitar también la ingesta excesiva de grasas.

Ventajas de este electrodoméstico

Cómo ponerla a funcionar en caso de que no arranque

Hay oportunidades en las que el componente térmico tal vez no esté bien puesto y, por lo tanto, no se conecta bien con el suministro eléctrico. En este caso es necesario probar quitando el recipiente y volviéndolo a poner. Antes de volver a ubicarlo es importante comprobar que este encaje a ras con el recipiente de acero inoxidable. En este caso, la freidora debería funcionar correctamente.

Información del portal La freidora de aire indica que lo primero que se debe revisar cuando este electrodoméstico no enciende es que esté conectado a la electricidad y de manera correcta, pues suele suceder que el usuario no se de cuenta cuenta de la forma en que debe ir conectado, trayendo como consecuencia de que no encienda.