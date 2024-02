¿Qué se le puede dar a un perro para parar la diarrea?

De acuerdo con los expertos, cuando hay diarrea del intestino delgado y es crónica, puede identificarse porque se produce un gran volumen de heces líquidas en cada deposición, sin que el perro manifieste demasiada urgencia por defecar. Las heces no suelen contener moco, el animal no manifiesta molestias al defecar, y puede que haya algo de sangre digerida. Solo en el caso de las diarreas víricas (como por parvovirus ), las heces consisten básicamente en sangre. Además, puede ser que el cuadro patológico vaya acompañado de vómitos.

¿Cómo tratar la afección?

Con frecuencia la diarrea canina no reviste gravedad y puede ser tratada sin necesidad de acudir al veterinario. La mayoría de los episodios duran uno o dos días, pero si van acompañados de otros síntomas que generen preocupación, lo mejor es acudir al veterinario . De lo contrario, puede hacerse uso de algunos remedios caseros, según el portal Red Canina de España.

Normalmente, cuando el perro tiene diarrea no tiene mucha hambre. Si es así, lo ideal es no obligarlo a comer, pues es buena idea eliminar la comida durante 12 a 24 horas y proporcionarle agua en pequeñas cantidades, pero con frecuencia, pues esto ayuda a que el tracto gastrointestinal se asiente y el problema desaparezca. Sin embargo, es importante tener claro si el perro puede soportar un ayuno o no.