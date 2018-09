"Realmente no me importa": la chaqueta de Melania visitando niños inmigrantes

Este jueves, la primera dama de los Estados Unido abordó un avión rumbo a McAllen, Texas, para visitar uno de los albergues donde se encuentran los niños inmigrantes que han sido separados de sus padres en la frontera con México. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su visita, sino su vestuario. Se trata de un chaqueta de la marca española Zara, que al respaldo lleva escrito "I really don‘t care, do you?", que traduce "realmente no me importa, ¿a ti sí?. La desafortunada elección de Melania ha causado tal conmoción en las redes sociales que su esposo ya se pronunció al respecto. "Realmente no me importa, ¿a ti sí?" escrito en la espalda de la chaqueta de Melania, se refiere a las noticias falsas. Melania ha visto lo deshonestos que son los medios y a ella realmente ya no le importa", dice el tuit del presidente Donald Trump. No es la primera vez que la elección de vestuario de Melania es clasificada como "insensible". El año pasado su decisión de usar tacones para visitar a las victimas del huracán Harvey también llamó la atención de miles de usuarios en redes que aseguraron que ella estaba "desconectada con la realidad del país".