Con la renuncia de Uribe al Senado ¿la Corte se queda sin competencia?

En una carta dirigida al presidente del Congreso de la República, Arturo Char, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció al Senado de la República . Esta medida la tomó el expresidente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictarle medida de aseguramiento domiciliaria y argumentando que no cuenta con garantías en el Alto Tribunal.

Tras su renuncia, la plenaria del Senado tendrá que decidir qué hace con esa dimisión. En caso de que el Congreso le acepte la renuncia, el senador pasaría a ser excongresista y la Corte Suprema de Justicia quedaría sin competencia para investigarlo. "El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”, señaló Uribe en su carta de dimisión.

No es la primera vez que un congresista renuncia y como consecuencia se abre la discusión de quién asume la competencia: la Corte Suprema o la Fiscalía. A raíz de las investigaciones por parapolítica, decenas de parlamentarios renunciaron a su curul para no ser juzgados por la Corte. Algunos de ellos fueron: Álvaro Araújo Castro, Antonio Valencia Duque, Luis Guillermo Vélez, Jairo Enrique Merlano, Zulema Jattin Corrales, Carlos García Orjuela, Luis Alberto Gil, Álvaro Alfonso García y el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. La mayoría de estos congresistas también alegaron la falta de garantías, especialmente por ser juzgados en una única instancia y en un proceso en el cual el organismo que los acusaba era su mismo juez.

Sin embargo, el caso de Uribe será inédito porque por primera vez se trata de un aforado con derecho a la doble instancia, que decide renunciar a su fuero de congresista. La discusión que se avecina es sensible porque la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema indica que la competencia se mantiene únicamente cuando los presuntos hechos que se le imputan tuvieron relación directa con sus funciones.



Según el abogado Francisco Bernate, al renunciar a su fuero, la Corte Suprema de Justicia no podrá investigarlo y tendrá que remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, excepto si el Alto Tribunal determina que los hechos por los cuales dictó medida de aseguramiento domiciliaria obedece a su accionar como senador.

En caso de que la Sala de Instrucción se niegue a entregar el proceso, dice el abogado penalista, la Sala Penal del Alto Tribunal tomará una decisión. Si la Corte Suprema, en su sala penal, determina que no renuncia al caso, se tendrá que recurrir a la acción de tutela. De acuerdo con Bernate, no tendría que existir problema para que la corporación entregue dicho caso a la Fiscalía General.



Desde la otra orilla se pronunció el senador Iván Cepeda, quien aseguró que la renuncia de Uribe "no implica, bajo ninguna circunstancia", que la Corte Suprema pierda su competencia para avanzar en la investigación y el llamado a juicio. "Utilizó su trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país para que declararan en mi contra. En su condición de senador desplegó toda actividad alrededor de un debate que hice en el Senado y la Cámara de Represententes. La competencia sigue estando en la Corte Suprema de Justicia", indicó.



Puede leer: