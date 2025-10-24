Suscribirse

Confidenciales

Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

El recorrido lo realizaron tras un consejo de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

24 de octubre de 2025, 8:15 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La noche de este jueves, 23 de octubre, se le vio muy sonriente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, recorriendo la ciudad amurallada tras un consejo de seguridad que fue realizado en la Base Naval durante horas de la tarde por la crisis de orden público en el departamento.

Contexto: MinDefensa llegará a Cartagena para liderar consejo de seguridad tras fuertes molestias del alcalde Turbay

Llamó la atención la actitud de los dos funcionarios porque en semanas anteriores el alcalde Turbay ante los medios de comunicación había expresado su molestia por las cancelaciones constantes de esta reunión para tocar los temas de seguridad.

En su momento, el mandatario de los cartageneros, se le vio muy molesto, pero tras este encuentro todo quedó en el pasado porque estuvieron por la Torre del Reloj, entre otros espacios emblemáticos de esta zona del Caribe colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajada de EE. UU. cerró sus puertas por manifestaciones convocadas por Gustavo Petro este viernes: así van las marchas

2. “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

3. Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’ y dio su versión: “Yo no lo creo posible”

4. Cuadrado pide Selección con un golazo ante el Milán y complica al líder de la Serie A

5. Petro no es el único: estos son los otros jefes de Estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaBolívarDumek TurbayMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.