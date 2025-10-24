Alcalde Cartagena y MinDefensa limaron asperezas: recorrieron ciudad amurallada tras molestias de Turbay

La noche de este jueves, 23 de octubre, se le vio muy sonriente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, recorriendo la ciudad amurallada tras un consejo de seguridad que fue realizado en la Base Naval durante horas de la tarde por la crisis de orden público en el departamento.

Llamó la atención la actitud de los dos funcionarios porque en semanas anteriores el alcalde Turbay ante los medios de comunicación había expresado su molestia por las cancelaciones constantes de esta reunión para tocar los temas de seguridad.