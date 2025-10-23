MinDefensa llegará a Cartagena para liderar consejo de seguridad tras fuertes molestias del alcalde Turbay

Este jueves, 23 de octubre, en horas de la tarde, llegará hasta Cartagena, Bolívar, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, con el fin de liderar un consejo de seguridad departamental en la Base Naval con el fin de analizar varios hechos de violencia que se han registrado en esta zona del Caribe colombiano.

En esa reunión estará la Policía, la Armada Nacional, el Ejército, entre otras instituciones encargadas de la seguridad. SEMANA conoció que lo clave en esta reunión será lo que ocurre en el sur de Bolívar, donde el ELN y el Clan del Golfo libran una disputa a sangre y fuego por las rentas criminales.

Se conoció que el ministro de Defensa anunciará el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de labores de inteligencia y la implementación de tecnología para combatir a esos grupos criminales que se nutren de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico.