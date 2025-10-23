Suscribirse

MinDefensa llegará a Cartagena para liderar consejo de seguridad tras fuertes molestias del alcalde Turbay

En varias oportunidades fueron cancelados estos encuentros en la capital de Bolívar.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

23 de octubre de 2025, 2:17 p. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Este jueves, 23 de octubre, en horas de la tarde, llegará hasta Cartagena, Bolívar, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, con el fin de liderar un consejo de seguridad departamental en la Base Naval con el fin de analizar varios hechos de violencia que se han registrado en esta zona del Caribe colombiano.

En esa reunión estará la Policía, la Armada Nacional, el Ejército, entre otras instituciones encargadas de la seguridad. SEMANA conoció que lo clave en esta reunión será lo que ocurre en el sur de Bolívar, donde el ELN y el Clan del Golfo libran una disputa a sangre y fuego por las rentas criminales.

Contexto: Los rostros del horror en el sur de Bolívar: estos son los temibles cabecillas del ELN y Clan del Golfo

Se conoció que el ministro de Defensa anunciará el aumento del pie de fuerza, el fortalecimiento de labores de inteligencia y la implementación de tecnología para combatir a esos grupos criminales que se nutren de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico.

Esta reunión se da luego de varias molestias del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con el ministro de Defensa, por las reiteradas cancelaciones de su visita.

