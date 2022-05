Confidenciales Alejandro Rusconi, cercano a gobiernos de izquierda, dice que no lo dejaron entrar a Colombia para ser veedor

El secretario de asuntos internacionales del movimiento Evita, Alejandro Rusconi, quien funge como secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, denunció que no dejaron abordar un vuelo de Avianca para llegar a Colombia para ser testigo electoral. Asegura que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador internacional.

“Urgente. Hoy al intentar tomar el vuelo de Avianca destino a Bogotá, no se me dejó partir por orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el CNE como observador internacional en las elecciones presidenciales, el mismo Estado que pago mi pasaje no me deja entrar”, comentó Rusconi.

#Urgente #Hoy al intentar tomar el vuelo de @Avianca destino a Bogota, no se me dejo partir por orden de Migraciones Colombia, fui invitado por el @CNE_COLOMBIA cómo Observador Internacional en las elecciones presidenciales , el mismo estado que pago mi pasaje no me deja entrar pic.twitter.com/Obqfa9ucBp — alejandro rusconi (@ale_rusconi) May 25, 2022

El político argentino adjuntó la invitación que le habría hecho llegar el CNE en Colombia y la Registraduría, en donde se menciona que todos los gastos serán cubiertos por Colombia y que la llegada estaba prevista para este miércoles 25 de mayo. La carta está firmada por el presidente del CNE, César Augusto Abreo, y por el registrador, Alexander Vega.

Además, Rusconi compartió el tiquete del vuelo AV218 que salía a la 1:55 del aeropuerto de Buenos Aires.

Rusconi agregó que el personal de Avianca le dijo que hay un correo de Migración Colombia en el que se sugiere que no puede embarcar, y que esa fue la razón por la que no lo dejaron abordar el vuelo y que en color amarillo estaría resaltado que no se puede mostrar al pasajero.

Por su parte, Avianca le contestó: “Sentimos lo que nos cuentas, Alejandro. Ten presente que como aerolínea debemos cumplir con las medidas que piden las entidades migratorias”.

Rusconi es conocido porque ha sido cercano a varios gobernantes de izquierda en Latinoamérica y ha participado en el Foro de Sao Paulo, que representa a las agrupaciones de esa corriente en el continente. Incluso, ha sido muy cercano al régimen de Nicolás Maduro.