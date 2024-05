Álvaro Uribe pide tener “cuidado” con la violencia y responde a las críticas por la defensa del “no” en el plebiscito

En palabras del exjefe de Estado: “Muchas personas me han reclamado que no defendimos el triunfo del No en el plebiscito; hicimos todos los esfuerzos dentro de la Constitución y la ley. Al Gobierno de entonces no le importaron la democracia ni las instituciones, las manipuló. Nosotros, a lo único que no apelamos fue a la violencia”.