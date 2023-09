Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a la no colaboración de Nicolás Petro con la justicia

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se comprometió a colaborar con la Fiscalía durante las investigaciones sobre los dineros ilícitos que ingresaron a la campaña electoral de su padre. Sin embargo, el ente tomó la decisión de radicar esta semana una acusación formal en contra del exdiputado, ya que este no ha entregado información relevante dentro de la investigación.

El hijo del presidente Petro no se quedó callado ante esta decisión de la Fiscalía y manifestó que lo están presionando para convertirlo en un “arma” política, puntualizando que no se va a arrodillar ante el “verdugo”.

“Inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, precisó.