Suscribirse

CONFIDENCIALES

Carlos Ramón González en Nicaragua: ¿quién dio la polémica orden?

Mientras se determina quién dio el respaldo, Petro ya pidió que Nicaragua lo devuelva al país.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 7:01 a. m.
En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.
Carlos Ramón González. | Foto: SEMANA

El beneplácito del Gobierno colombiano fue fundamental para otorgarle la residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua; sin embargo, todos los miembros del Gobierno nacional que pudieron haber tenido incidencia han salido a decir que ninguno sabía de esa solicitud.

Contexto: Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar

Desde el presidente Gustavo Petro hasta la canciller Yolanda Villavicencio, pasando por la exministra Laura Sarabia y el exembajador León Fredy Muñoz, negaron haber ayudado a Carlos Ramón a lograr ese propósito. Por eso, los cuestionamientos han caído sobre el embajador encargado de negocios, Óscar Muñoz. Mientras se determina quién dio el respaldo, Petro ya pidió que Nicaragua lo devuelva al país. ¿La dictadura colaborará?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

2. “Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador”: María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

4. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

5. El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carlos Ramón GonzálezNicaraguapolémica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.