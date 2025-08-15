Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar

En las últimas horas, se confirmó que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien está vinculado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se refugió en Nicaragua.

El exfuncionario es prófugo de la justicia y el presidente Gustavo Petro aseguró, a través de la red social X, que “el Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.

En El Debate de SEMANA, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, habló sobre esta polémica alrededor de Carlos Ramón González e hizo una propuesta al presidente Petro, en medio de este escándalo que salpica a su mandato.

“Indudablemente, yo creo que llegó la hora de que en nombre del fracaso en la lucha contra la corrupción e impunidad por parte del Gobierno nacional, por el bien de la República y en honor del propio Libertador, el señor presidente [Gustavo Petro] debería devolver, en compañía de la fiscal general de la Nación, la espada de Bolívar a la Casa del Florero o, en su defecto, a la Quinta de Bolívar”, propuso Bustos en El Debate.

Y agregó: “Realmente, es deplorable lo que está ocurriendo y estamos hablando, entonces, de la responsabilidad política que, en últimas, devuelve esta página a los peores albores de la democracia, cuando el propio Libertador decía que una de las principales causas de los desastres en los que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de los fondos por algunos funcionarios”.

De tal modo, Bustos insistió en El Debate de SEMANA que, mientras el libertador Simón Bolívar decía que la corrupción se debía seguir inflexiblemente, ahora “la corrupción se gesta en, y desde, la Casa de Nariño”.

“Inclusive, desde los altos funcionarios del Estado, se encubre a ellos y se les permite la fuga a otros a países con el silencio, la omisión; en últimas, la responsabilidad política y pública de las instituciones encargadas de administrar justicia, léase Fiscalía General de la Nación, y por supuesto el Gobierno, incluida la Cancillería y la Casa de Nariño en su conjunto”, señaló Bustos.

Es de anotar que el presidente Petro ha dicho que él, supuestamente, pedirá al régimen de Nicaragua que devuelva a González, de modo que responda ante la justicia colombiana.

“Señora, deje de insultar. Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición, entró al Gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo. Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad y que también, en el que era su partido, hay gente muy valiosa, pero la señora Ortiz, el señor Carlos Ramón, entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido”, le dijo el jefe de Estado a Claudia López, precandidata presidencial.