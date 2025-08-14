Cancillería se pronuncia sobre residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No fue consultada ni autorizada por este Ministerio”

La Cancillería de Colombia se pronunció ante la polémica por la residencia de Carlos Ramón González Merchán en Nicaragua, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien está prófugo de las autoridades colombianas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”, dice inicialmente el comunicado.

La cartera aclaró que León Fredy Muñoz, exembajador de Colombia en Nicaragua, ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y había sido aceptada el 3 de febrero de 2025, por lo que no estaba en funciones cuando se dio la comunicación.

Así mismo, se refirió a que la actual viceministra de Relaciones Exteriores y canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, tampoco había asumidos sus funciones al momento del envío de la Nota Verbal.

“Su designación como Viceministra se realizó mediante el Decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025. Por otro lado, el 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del señor González Merchán”, dice la entidad, haciendo referencia a que estos dos funcionarios no tendrían conocimiento sobre el proceso del exdirector del Dapre en Nicaragua.

En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La Cancillería parece desligarse de responsabilidad, a pesar de que en junio, SEMANA reveló en exclusiva que el exfuncionario, uno de los más allegados al presidente Gustavo Petro, estaba en Nicaragua, desde donde asistió virtualmente a la audiencia de imputación de cargos en su contra.

“Se aclara que este Ministerio no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán. Asimismo, en este Ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses”, dice la entidad.

Y finalizó su pronunciamiento con esto: “El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional; razón por la cual la información conocida el día de hoy será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias a que haya lugar”.