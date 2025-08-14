Suscribirse

Política

A pesar de la carta de la Embajada de Colombia en Nicaragua, Gustavo Petro dice que no solicitó la residencia de Carlos Ramón González en ese país

El exdirector del Dapre es prófugo de la justicia por el escándalo de la UNGRD.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 9:39 p. m.
.
Gustavo Petro y Carlos Ramón González. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves, 14 de agosto, en medio de la profunda polémica que se desató en el país, por la noticia que se conoció sobre la residencia en Nicaragua que logró Carlos Ramón González, uno de sus hombres más cercanos.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado fue enfático al señalar que su gobierno no realizó ningún trámite para que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, accediera a la residencia nicaragüense.

Contexto: Este es el documento que confirma la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, prófugo de la justicia colombiana

“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, posteó.

El trino del jefe de Estado fue sobre una publicación que hizo la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

Entre tanto, la situación jurídica de Carlos Ramón González es delicada, ya que permanece prófugo de la justicia, en medio del proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Documento que demuestra que Carlos Ramón González recibió la residencia en Nicaragua.
Documento que demuestra que Carlos Ramón González recibió la residencia en Nicaragua. | Foto: Noticias RCN

Hace varias semanas, este medio logró confirmar que el exdirector del Dapre se encontraba en Nicaragua, país desde el cual atendió la audiencia de imputación de cargos en su contra.

Y este jueves Noticias RCN reveló un documento en el que se confirma que Carlos Ramón González ya cuenta con residencia en ese país.

Petición de la solicitud de Colombia en Nicaragua sobre el caso de Carlos Ramón González.
Petición de la solicitud de Colombia en Nicaragua sobre el caso de Carlos Ramón González. | Foto: Noticias RCN

En ese sentido, en el documento de residencia emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería de la República de Nicaragua oficial, se logra evidenciar que “González, de 67 años y nacionalidad colombiana, cuenta con una “categoría permanente” en ese país.

Frente al escándalo de corrupción en la UNGRD, en las diferentes audiencias, la Fiscalía señaló que González hacía parte fundamental en la “organización criminal”.

Su papel, según el ente acusador, fue la de direccionar millonarios contratos en la Unidad para comprar congresistas y lograr así la aprobación de los proyectos presentados por el Gobierno.

Contexto: El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, desistió de apelar la decisión que negó su negociación con la Fiscalía

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan si jugador de Atlético Nacional será operado tras fracturarse: “continúa con inflamación”

2. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

3. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

4. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

5. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroCarlos Ramón González

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.