Catherine Juvinao será la cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

SEMANA conoció que la decisión fue tomada por unanimidad este 1 de diciembre en Bogotá.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 12:49 a. m.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Catherine Juvinao será la cabeza de la lista que presentará la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones legislativas de 2026. La decisión fue tomada por unanimidad este lunes.

SEMANA conoció que los líderes del partido político pusieron en consideración el rendimiento que ella ha tenido en el Congreso y los resultados que logró en la encuesta interna, donde salió favorecida en intención de votos.

De momento, los verdes sigue construyendo la lista para la Cámara y definiendo quién llevará las riendas de la lista al Senado, disputada por Angélica Lozano y Jota Pe Hernández.

