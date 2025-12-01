Confidenciales

Catherine Juvinao será la cabeza de lista de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá

SEMANA conoció que la decisión fue tomada por unanimidad este 1 de diciembre en Bogotá.

2 de diciembre de 2025, 12:49 a. m.