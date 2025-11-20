Suscribirse

Política

Alianza Verde acudió a una encuesta para medir a sus congresistas: Jota Pe Hernández puntea

El estudio, al parecer, no será definitivo para conformar las listas al Congreso del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 5:49 p. m.
Alianza Verde y Congreso. Imagen de referencia.
Los datos arrojados no tendrán protagonismo en la conformación de las listas de cara a Senado y Cámara. | Foto: Semana/Alianza Verde.

Se conocieron los resultados de una encuesta que pagó la Alianza Verde para medir a los líderes del partido de cara a las elecciones legislativas de 2026. Los datos arrojados no tendrán protagonismo en la conformación de las listas que se presentarán en la contienda, de acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA.

Frente al nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre 17 políticos seleccionados por esa organización, el primer lugar lo ocupó Jota Pe Hernández (38 %), lo siguió Angélica Lozano (27 %), después se ubicó Ariel Ávila (15 %), luego Katherine Miranda (14 %) y cerró Catherine Juvinao (12 %).

Contexto: La Alianza Verde le da un portazo a Roy Barreras y rechaza su llegada a la coalición para 2026

En cuanto a la intención de voto proyectada, estos fueron los datos arrojados: Jota Pe Hernández (21 %); Angélica Lozano (14 %); Ariel Ávila (12 %); Katherine Miranda (10 %); Inti Asprilla (10 %); Catherine Juvinao (9 %); Fabián Díaz (7 %); Duvalier Sánchez (7 %); Andrea Padilla (6 %); y León Fredy Muñoz (6 %).

Sobre estos números, el partido aclaró que los resultados no incidirán en la conformación de las listas que presentará en las elecciones de 2026; simplemente se realizó la encuesta con el objetivo de conocer el nivel de percepción que tiene la opinión pública sobre los senadores y representantes a la Cámara.

Contexto: Alianza Verde y En Marcha se unen para las elecciones a Congreso de 2026

De acuerdo con los planes, un sector de la Alianza Verde estaría haciendo esfuerzos para que la cabeza de la lista al Senado sea Jota Pe Hernández; al parecer, Angélica Lozano no aspiraría; y Katherine Miranda, por ahora, no define la corporación a la que se postulará, pues tendría opciones en ambos escenarios.

Este partido todavía no destapa sus cartas electorales para el próximo año, pero hay conversaciones con algunos líderes para que se sumen a coaliciones, especialmente a las candidaturas presidenciales; allí hay oposición a un posible acercamiento con Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alianza Verde

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.