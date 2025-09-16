Suscribirse

Política

Alianza Verde y En Marcha se unen para las elecciones a Congreso de 2026

Los partidos harán una lista conjunta de candidatos al Senado y buscarán acuerdos regionales para las listas a la Cámara.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 2:28 p. m.
Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Los partidos confirman alianzas para las elecciones a Congreso de 2026. | Foto: Guillermo Torres /Semana

La Alianza Verde y En Marcha acordaron construir listas conjuntas de candidatos para las elecciones legislativas de 2026. Las dos fuerzas políticas que han sido afines al Gobierno de Gustavo Petro durante la actual administración aspirarán juntas al Senado y buscarán acuerdos regionales para los comicios a la Cámara.

“Tras varios meses de diálogo, los partidos Alianza Verde y En Marcha hemos decidido suscribir un acuerdo político para concurrir de manera conjunta a las elecciones del Congreso de la República en marzo del 2026“, confirmaron los partidos en un comunicado.

El pacto incluye la conformación de una lista al Senado que estará integrada militantes de ambos partidos, dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y figuras de lasa regiones.

Contexto: Alerta en la Alianza Verde: ¿Jota Pe Hernández podría estar en una misma lista al Senado con Roy Barreras?

“Respetando la autonomía de cada territorio, trabajaremos para que en el caso de las listas a la Cámara de Representantes, se consoliden coaliciones regionales entre ambos partidos y otras colectividades alternativas e independientes”, detallaron las colectividades en un comunicado conjunto.

La misiva que confirmó la alianza para las elecciones legislativas de 2026 fue firmada por los copresidentes de la Alianza Verde Rodrigo Romero y Antonio Navarro Wolf y por el presidente de En Marcha, Juan Fernando Cristo.

Contexto: Registrador Hernán Penagos confirmó que el 26 de octubre se harán las consultas internas de los partidos

“Durante la campaña y después de ésta, en el ejercicio de la representación congresional para el periodo 2026-2030, la coalición defenderá el Estado Social de Derecho, la inclusión, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la defensa de la Constitución Política y la equidad social, así como la necesidad de recuperar la seguridad ciudadana, el avance en una transición energética ordenada y sostenible y el fortalecimiento de la autonomía de los departamentos y municipios de Colombia, transfiriéndole más recursos y competencias", prometieron los partidos.

Contexto: Proponen un candidato para hacerle frente a Petro en 2026: “El país sabe que si hay un hombre capacitado, es él”

La coalición entre la Alianza Verde y En Marcha deberá ser aprobada por los organismos estatutarios de las dos colectividades, que designaron una comisión de compromisarios para establecer los requisitos que deberán cumplir quienes hagan parte de sus listas de candidatos.

“Invitamos a las y los colombianos que comparten estos propósitos a sumarse a este proyecto común por un Congreso más plural, moderno, cercano a la ciudadanía y comprometido con las transformaciones que el país necesita”, concluyeron los voceros de los partidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

2. Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

3. Presidente Petro se fue contra los “Brayans”: “Después las deja embarazadas”

4. Estos serían los influencers que llegarían a ‘La casa de los famosos 3′; se llenaría de figuras polémicas

5. Exesposa de Petro cuenta que Canadá no le permitió viajar a ese país para visitar a su hijo, estos fueron los motivos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alianza VerdeElecciones 2026Juan Fernando Cristo

Noticias Destacadas

Francisco Barbosa y Gustavo Petro.

Exfiscal Francisco Barbosa dice que descertificación de EE. UU. sería una consecuencia de las acciones del presidente Gustavo Petro

Redacción Semana
Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Alianza Verde y En Marcha se unen para las elecciones a Congreso de 2026

Redacción Semana
Lidio García, senador del Partido Liberal, fue elegido presidente del Congreso, el pasado 20 de julio, con una amplia mayoría.

Lidio García señaló que la descertificación a Colombia es “preocupante” y le hizo petición a Gustavo Petro

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.