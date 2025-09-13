CONFIDENCIALES
Alerta en la Alianza Verde: ¿Jota Pe Hernández podría estar en una misma lista al Senado con Roy Barreras?
SEMANA confirmó que ya se presentó una reunión entre Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Jota Pe Hernández y el codirector Rodrigo Romero.
En la Alianza Verde, el sector con independencia de Gustavo Petro está con los pelos de punta, pues el exembajador Roy Barreras, quien anda armando planes para 2026, quiere que ese partido forme parte de una coalición llamada Fuerza –en honor a La Fuerza de la Paz, su colectividad– y saque una lista abierta para Senado y Cámara. Barreras quiere unir a Unitarios, a Carlos Caicedo, al sector de Juan Fernando Cristo y Alfonso Prada, entre otros.
Habla de 40 cupos, 20 para petristas que queden inconformes con la lista cerrada del Pacto Histórico y otros 20 para ellos. SEMANA confirmó que ya se presentó una reunión entre Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Jota Pe Hernández y el codirector Rodrigo Romero.
En el encuentro se encendieron alarmas porque detrás estaría Gustavo Petro. Muchos se preguntan si Jota Pe, el más votado de los verdes, estaría en una misma lista con Roy Barreras, con quien tiene una disputa en la Corte Suprema.