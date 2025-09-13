Suscribirse

CONFIDENCIALES

Alerta en la Alianza Verde: ¿Jota Pe Hernández podría estar en una misma lista al Senado con Roy Barreras?

SEMANA confirmó que ya se presentó una reunión entre Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Jota Pe Hernández y el codirector Rodrigo Romero.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:31 a. m.
Jota Pe Hernández, Roy Barreras
Jota Pe Hernández, Roy Barreras | Foto: SEMANA

En la Alianza Verde, el sector con independencia de Gustavo Petro está con los pelos de punta, pues el exembajador Roy Barreras, quien anda armando planes para 2026, quiere que ese partido forme parte de una coalición llamada Fuerza –en honor a La Fuerza de la Paz, su colectividad– y saque una lista abierta para Senado y Cámara. Barreras quiere unir a Unitarios, a Carlos Caicedo, al sector de Juan Fernando Cristo y Alfonso Prada, entre otros.

EN VIVO. Nuevo round judicial entre Jota Pe Hernández y Roy Barreras
Contexto: “Roy Barreras está de rodillas, suplica. Ya le dijeron que no”: revela Jota Pe Hernández. ¿Qué pasó?

Habla de 40 cupos, 20 para petristas que queden inconformes con la lista cerrada del Pacto Histórico y otros 20 para ellos. SEMANA confirmó que ya se presentó una reunión entre Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Jota Pe Hernández y el codirector Rodrigo Romero.

En el encuentro se encendieron alarmas porque detrás estaría Gustavo Petro. Muchos se preguntan si Jota Pe, el más votado de los verdes, estaría en una misma lista con Roy Barreras, con quien tiene una disputa en la Corte Suprema.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El país está tremendamente mal”: el exministro Rubén Darío Lizarralde se mete en la campaña presidencial de 2026

2. Los comandos de la Policía que cazaron a Otoniel ahora son perseguidos por el Clan del Golfo. Se tuvieron que ir al exilio

3. Iván Mordisco pierde fuerza: este es el disidente de las Farc más poderoso de Colombia y que amenaza la seguridad nacional

4. Lidio García, presidente del Senado, revela inédita conversación con Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026: “No creo que me diga mentiras”

5. Estos son los principales proyectos de Alejandro Char y Eduardo Verano para Barranquilla y el Atlántico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alianza VerdeRoy BarerrasGustavo PetropazcongresoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Carlos Ramón GONZáLEZ Exdirector del Dapre

A Carlos Ramón González nadie lo está buscando; esta es la historia de la circular roja de Interpol

Redacción Confidenciales
Los dineros de la eventual venta de los lotes se entregarían a los afectados por la pirámide de David Murcia Guzmán.

David Murcia Guzmán, el cerebro de la pirámide DMG, es ahora un líder espiritual en la cárcel La Picota

Redacción Confidenciales
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

El ‘lobby’ de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en los círculos de poder en Washington

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.