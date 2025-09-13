CONFIDENCIALES

Alerta en la Alianza Verde: ¿Jota Pe Hernández podría estar en una misma lista al Senado con Roy Barreras?

SEMANA confirmó que ya se presentó una reunión entre Angélica Lozano, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Jota Pe Hernández y el codirector Rodrigo Romero.

13 de septiembre de 2025, 6:31 a. m.