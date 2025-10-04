Suscribirse

CONFIDENCIALES

Colombia y la inflación: el octavo lugar en el mundo

Colombia ocupa este lugar entre 48 economías analizadas por el comportamiento de su inflación de los últimos cinco años.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:42 a. m.
Bandera Colombia - Recesión - Indicadores - Billetes - Desaceleración
Colombia registra una inflación acumulada de 39 % en los últimos cinco años, según el Deutsche Bank. | Foto: Getty Images

Tras el fin de la pandemia, el mundo experimentó un fuerte repunte de la inflación por problemas en las cadenas de suministro global, que luego se exacerbó con la guerra en Ucrania. Aunque el costo de vida ha venido bajando, si se mira el total de los últimos cinco años, hay naciones que siguen sufriendo una elevada carestía. El primer lugar es para Argentina, con un acervo de 2.164 por ciento entre 2020 y 2025, según datos del Deutsche Bank.

Contexto: Inflación de agosto en Colombia aceleró y fue de 5,10 %

Turquía, Egipto y Hungría ocupan los siguientes lugares con la mayor inflación frente al nivel que tenían antes de la pandemia, con cifras de 464, 116 y 52 por ciento, respectivamente. Lo llamativo es que, entre las 48 mayores economías del mundo, Colombia ocupa el octavo lugar, con una inflación acumulada de 39 por ciento en los últimos cinco años. Una razón adicional para que el Banco de la República se mantenga en su posición de no bajar sus tasas de interés.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podría tener secretario general de Naciones Unidas? Los secretos de la elección que tiene en el sonajero a Santos y Duque

2. Vive Claro: el escenario cultural está en el ojo del huracán por la cancelación de sus conciertos. ¿Qué pasará con los próximos cinco artistas?

3. Así es la guerra entre narcos que ha disparado los homicidios en Cali: granadas, fusiles y ajustes de cuentas

4. La historia de cómo alias Pipe Tuluá engañó al Gobierno para colarse en la paz total. Un funcionario público radicó una tutela para regresarlo a su celda de lujo en La Picota

5. Cartagena ya tiene la plata para construir un mega aeropuerto, pero el Gobierno Petro tiene frenado ese proyecto. ¿Por qué?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InflaciónColombiaUcraniaguerraconflicto armado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.