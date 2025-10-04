CONFIDENCIALES
Colombia y la inflación: el octavo lugar en el mundo
Colombia ocupa este lugar entre 48 economías analizadas por el comportamiento de su inflación de los últimos cinco años.
Tras el fin de la pandemia, el mundo experimentó un fuerte repunte de la inflación por problemas en las cadenas de suministro global, que luego se exacerbó con la guerra en Ucrania. Aunque el costo de vida ha venido bajando, si se mira el total de los últimos cinco años, hay naciones que siguen sufriendo una elevada carestía. El primer lugar es para Argentina, con un acervo de 2.164 por ciento entre 2020 y 2025, según datos del Deutsche Bank.
Turquía, Egipto y Hungría ocupan los siguientes lugares con la mayor inflación frente al nivel que tenían antes de la pandemia, con cifras de 464, 116 y 52 por ciento, respectivamente. Lo llamativo es que, entre las 48 mayores economías del mundo, Colombia ocupa el octavo lugar, con una inflación acumulada de 39 por ciento en los últimos cinco años. Una razón adicional para que el Banco de la República se mantenga en su posición de no bajar sus tasas de interés.